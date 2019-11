Spagna, Ramos e Piqué: idea Olimpiadi Tokyo 2020

Spagna, i due calciatori di Real Madrid e Barcellona potrebbero far parte della spedizione olimpica

Potrebbe succedere qualcosa di curioso alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. La Nazionale Olimpica spagnola infatti potrebbe presentarsi con due fuori quota di tutto rispetto.

I due profili sarebbero Sergio Ramos e Gerard Piqué, non proprio due nomi a caso. Per primo è stato il capitano del Real Madrid di esprimere la voglia di far parte della spedizione, poi a lui si è unito anche il calciatore del Barcellona.