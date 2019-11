Spagna, così come Lazio e Juventus anche Real Madrid e Valencia giocheranno la finale in Arabia Saudita

Farà sicuramente discutere la decisione di TVE ovvero la televisione di stato spagnola. L’emittente infatti, dopo aver avuto la conferma che la finale di Supercoppa Spagnola si giocherà in Arabia Saudita, ha deciso che non trasmetterà il match in chiaro.

Una scelta questa, come riportato da gianlucadimarzio.com, “umanitaria” in quanto nel paese saudita la libertà di espressione e dei diritti umani non è tutelata come negli altri paesi. I tifosi perciò avranno difficoltà a vedere il doppio match tra Real Madrid e Valencia sia dal vivo, che in TV. Di sicuro la federcalcio spagnola non rimarrà a guardare, si preannuncia un duro scontro.