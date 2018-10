Icardi segna il gol dell’1 a 0 in SPAL-Inter ma il pallone buttato in rete dall’argentino viene deviato col braccio da Djourou

Ad aprire la sfida tra SPAL e Inter è ancora una volta Mauro Icardi. Al 13esimo del primo tempo l’argentino spizza in area di testa un pallone crossato da D’Ambrosio e batte il portiere avversario con una parabola piuttosto rocambolesca per il provvisorio 1 a 0. Il tiro di Icardi viene però vistosamente deviato col braccio da Djourou. La sensazione è che il gol sia tutto della punta nerazzurra, tanto che la Lega per ora lo ha assegnato a lui.