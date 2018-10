Questa sera gli uomini di Spalletti a Ferrara contro la squadra di Semplici. Keita può partire titolare e tornare a mostrare le sue qualità

Era il 18 settembre, l’Inter veniva da 4 punti in quattro partite contro Sassuolo, Bologna, Torino e Parma. A San Siro arrivava il Tottenham di Pochettino e grazie ad una notte magica, i nerazzurri sono rinati. Cinque vittorie su cinque da allora, nove gol fatti e tre subiti. Oggi gli uomini di Spalletti saranno impegnati a Ferrara, in una trasferta decisiva contro la Spal di Semplici. Per mettere in fila la sesta e chiudere un mese senza sconfitte né pareggi. In questo scenario, c’è però una nota non propriamente positiva: Keita Baldé.

L’ala senegalese è arrivata all’Inter in estate in prestito, con riscatto fissato a 35 milioni e l’obiettivo di aumentare l’impatto offensivo. Ma fino a qui, solo qualche apparizione e nessuna decisiva per il classe ’95. Utilizzato da Spalletti soprattutto come numero nove durante gli infortuni di Icardi e Lautaro, Keita non è mai riuscito a trovare la via del gol. Oggi potrebbe avere un’altra occasione: la rimonta col Psv ha levato energie a chi ha giocato e l’ex Lazio potrebbe approfittarne per una maglia da titolare. Dove? C’è l’imbarazzo della scelta. A sinistra al posto di Perisic, a destra per far rifiatare Politano o addirittura trequartista o ancora nove.

La duttilità del senegalese è un’arma che Spalletti non vede l’ora di sperimentare. Queste le parole del tecnico sul senegalese: «Mi è piaciuto tantissimo soprattutto l’altra sera a Eindhoven quando ha fatto i complimenti ai suoi compagni. Se loro hanno fatto una grande partita, è merito anche di chi non ha giocato. Lui ha giocato un po’ meno, ma quando è sceso in campo ha fatto vedere che ci si può fidare di lui. Con la Spal è possibile che giochi da ala». Una chance importante, per ritrovare velocità, sicurezza e cattiveria. E per far vedere a tutti che in questa Inter c’è anche lui.