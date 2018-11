La SPAL ha trovato un vero gioiello: Lazzari continua a stupire

Manuel Lazzari continua a entusiasmare i tifosi della SPAL con le sue brillanti prestazioni. Doppio assist stasere contro il Cagliari

Brutto pareggio per la Spal a Ferrara, che avanti di due gol si è fatta rimontare dal Cagliari fino al 2-2 finale. La classifica non si smuove, ma se c’è una cosa che può far sorridere gli estensi è l’ennesima prestazione superlativa di Manuel Lazzari. L’esterno destro continua a essere la vera arma in più della squadra di Semplici. Un vero e proprio treno sulla fascia, tanta corsa ma anche la lucidità di un ottimo uomo assist. Con i due gol serviti stasera a Petagna e Antenucci il classe ’93 arriva a quota 5 quest’anno, dopo i passaggi decisivi contro Parma, Roma e Lazio. Molte big di Serie A hanno messo gli occhi su di lui, tra tutte Napoli, Roma e Lazio. Ma intanto la SPAL può goderselo, consapevole di aver trovato un vero e proprio gioiello.