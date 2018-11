Lazzari, c’è la Lazio: Murgia rientra nell’affare?

Calciomercato Lazio, Manuel Lazzari nel mirino per la fascia destra: alla Spal può finire Alessandro Murgia come contropartita tecnica

Tra i calciatori più chiacchierati in ottica calciomercato, Manuel Lazzari potrebbe dare l’addio alla Spal già a gennaio. La formazione di Ferrara non verrebbe privarsi dell’esterno a stagione in corso, ma non mancano i club interessati: Napoli e Torino fanno sul serio, ma attenzione alla Lazio…

Secondo La Nuova Ferrara, i biancocelesti sono pronti a lanciare l’assalto al numero 29 biancazzurro: Inzaghi lo vorrebbe con sè già a partire da gennaio e la dirigenza è pronta a inserire nella trattativa anche Alessandro Murgia, profilo gradito agli spallini.