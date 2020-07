Spal Milan, i convocati di Pioli: c’è Ibrahimovic

Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match del Paolo Mazza di Ferrara contro la SPAL. Torna Zlatan Ibrahimovic, ecco l’elenco completo.

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

#SPALMilan: matchday 2⃣9⃣

Here's our 23-man squad away to SPAL 🔴⚫️

I 23 rossoneri per la trasferta al Paolo Mazza di Ferrara 🏟️@BioscalinITA#SempreMilan pic.twitter.com/OF30X3n7rC

— AC Milan (@acmilan) July 1, 2020