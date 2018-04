Spal-Roma, Patrik Schick trova il primo gol in Serie A in giallorosso e si proietta con fiducia verso la semifinale di Champions col Liverpool

La Roma torna da Ferrara con una grande iniezione di fiducia in vista della semifinale d’andata di Champions League in programma martedì sera a Liverpool. Spal battuta 3 a 0 con una prova matura e tre punti importanti conquistati verso il mantenimento delle posizioni Champions. Tra i protagonisti della gara del ‘Paolo Mazza’ c’è sicuramente Patrik Schick, autore della rete dello 0-3 e alla sua prima segnatura in campionato con la maglia giallorossa: «Questa partita era molto importante per la fiducia. Adesso possiamo prepararci per la gara contro il Liverpool con la testa pulita. Lì dovremo essere cattivi. Il nostro mister è bravo, parla sempre con noi, per me è importante che tutti abbiano fiducia. Il mio gol? Sono felice, anche per chi era in panchina. Devo ringraziare tutti per la fiducia».



Schick è poi stato interpellato sul secondo gol giallorosso. Viziato da una sua deviazione sul tiro di Nainggolan? «Non ho toccato il pallone, anche se volevo» ha concluso l’attaccante ceco ai microfoni di Sky Sport.