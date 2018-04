Spal-Roma, altro dubbio sul secondo gol giallorosso: su tiro di Nainggolan c’è la leggera deviazione di Schick. Di chi è la rete? Ecco il responso per il Fantacalcio

Spal-Roma (qui la cronaca in diretta), dopo la prima rete dei giallorossi, assegnata come autogol a Vicari, spunta un altro dubbio per il Fantacalcio e non solo sul raddoppio degli ospiti. Intorno al 7′ della ripresa, su una respinta della difesa spallina, Nainggolan conclude con un diagonale destro rasoterra trovando la rete dello 0-2. Sulla traiettoria, Patrik Schick sfiora il pallone alimentando i dubbi sull’attribuzione della marcatura.

La rete è stata poi assegnata a Nainggolan, dato ufficializzato sul sito della Lega Serie A. La deviazione di Schick risulta infatti talmente ininfluente che non cambia in alcun modo la traiettoria della sfera. Inoltre, l’attaccante ceco, subito dopo lo 0-2, non ha accennato ad alcuna esultanza non facendo pensare ad una sua attiva partecipazione nella segnatura del raddoppio giallorosso.