Gol di Strootman o autogol di Vicari? Ecco il responso per il Fantacalcio – VIDEO

Gol di Strootman o autogol di Vicari? Ecco il responso per il Fantacalcio, legato al gol del vantaggio della Roma in casa della Spal – VIDEO

Gol di Strootman o autogol di Vicari? Ecco il primo caso spinoso della 34ª giornata di Serie A, iniziata con una caldissima Spal-Roma. I giallorossi al 32′ vanno in vantaggio grazie ad una bella triangolazione Strootman-Pellegrini-Strootman. Ma il gol è stato influenzato dalla decisiva deviazione del difensore dei padroni di casa Francesco Vicari, che inganna Meret insaccando nella propria porta. L’autogol consente alla Roma di andare in vantaggio. Ma in termini di Fantacalcio costa carissimo a Vicari, che subirà la scure del malus.