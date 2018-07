Spal, saltata la trattativa per Valdifiori del Torino

Dopo la buona riuscita della trattativa per Milinkovic-Savic che passerà dal Torino alla Spal, si è bloccata la trattativa che poteva portare il centrocampista Valdifiori, sempre di proprietà dei granata a Ferrara.

Uno stop inatteso, visto che la trattativa durava già da diversi, che potrebbe portare alla rottura tra Torino e Spal per il trasferimento agli ordini di Semplici, del centrocampista granata Mirko Valdifiori.

L’ex centrale dell’Empoli doveva seguire il compagno Milinkovic-Savic, portiere e fratello del centrocampista della Lazio, ma le due società non hanno trovato l’accordo e la trattativa in questo momento è ferma, e difficilmente le due società continueranno in futuro a parlare del giocatore se non ci saranno dei cambiamenti.