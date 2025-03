Spalletti: «Ripartiamo dal secondo tempo, c’è stata presa di coscienza; rigore? Trovate sempre polemiche e io faccio fatica; mondiale? State tranquilli»

Le parole di Luciano Spalletti, ct dell’Italia, dopo il pareggio ottenuto dagli Azzurri contro la Germania che ci elimina dalla Nations League

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio in Germania Italia che elimina gli Azzurri in Nations League. Di seguito le sue parole.



RIPARTENZA DELL’ITALIA – «Ripartiamo dalle valutazioni di quello che è successo. Nel primo tempo siamo stati poco determinati nel riuscire a fare un po’ di gioco, nel dare la possibilità alla squadra di esprimersi sia individualmente che collettivo. Poi c’è stata la presa di coscienza che si doveva fare e si è vista l’Italia che tutti si aspettano».

IL RIGORE ANNULLATO – «Da qui non lo riesco a vedere, andare a trovare queste polemiche faccio sempre fatica, io dico che la squadra si è espressa molto bene e da ultimo ha fatto questo forcing dove si meritava un po’ più di fiducia».

IL SECONDO GOL SUBITO – «Loro battevano questi calci d’angolo veloci e non bisogna girare le spalle, bisogna trasferire questa attenzione, però se non ce la facciamo c’è poco da fare, anzi meglio che si prende gol almeno uno si rende conto che non sono solo parole ma sono realtà».

IL PRIMO TEMPO DIFFICILE – «Abbiamo sbagliato troppe pulizie sulle palle conquistate, non siamo stati in grado di gestire neanche una palla e sapevamo che l’inizio sarebbe stato così, poi mi aspettavo qualcosa di più, finché non ci ho parlato negli spogliatoi eravamo in balia di loro, poi si sono resi conto e hanno determinato una partita vera».

QUALIFICAZIONI MONDIALI – «State tranquilli che i discorsi verranno fatti in maniera corretta».