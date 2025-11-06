Spalletti Juve, niente conferenza stampa per il tecnico bianconero alla vigilia del derby contro il Torino: ecco il motivo

Juventus News
Venerdì 7 novembre sarà la vigilia del derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre all’Allianz Stadium. Una sfida molto attesa che, però, non sarà preceduta dalla consueta conferenza stampa di Luciano Spalletti.
Il tecnico bianconero, infatti, non incontrerà i giornalisti come di consueto alla vigilia della partita. La decisione è legata a un impegno istituzionale di grande importanza per il club.
Nella stessa giornata si terrà l’Assemblea degli Azionisti della Juventus, chiamata a certificare cambiamenti significativi all’interno della società. Per dare centralità a questo appuntamento, la conferenza stampa è stata annullata.
