 Spalletti Juve, niente conferenza stampa per il tecnico bianconero alla vigilia del derby contro il Torino: ecco il motivo
Connect with us

Juventus News

Spalletti Juve, niente conferenza stampa per il tecnico bianconero alla vigilia del derby contro il Torino: ecco il motivo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

42 minuti ago

on

By

Spalletti conferenza stampa 02

Spalletti Juve, salta la conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino: il motivo della scelta dei bianconeri

Venerdì 7 novembre sarà la vigilia del derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato 8 novembre all’Allianz Stadium. Una sfida molto attesa che, però, non sarà preceduta dalla consueta conferenza stampa di Luciano Spalletti.

Il tecnico bianconero, infatti, non incontrerà i giornalisti come di consueto alla vigilia della partita. La decisione è legata a un impegno istituzionale di grande importanza per il club.

Nella stessa giornata si terrà l’Assemblea degli Azionisti della Juventus, chiamata a certificare cambiamenti significativi all’interno della società. Per dare centralità a questo appuntamento, la conferenza stampa è stata annullata.

LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Juventus News

Vlahovic Juventus, ci sarà contro il Torino? Come sta l’attaccante serbo dopo il piccolo problema avuto in Champions League

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

6 Novembre 2025

By

vlahovic 1
Continue Reading

Juventus News

Juve e Spalletti: nel mezzo anche un nuovo ruolo nei confronti di quel giocatore bianconero. La situazione

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

5 ore ago

on

6 Novembre 2025

By

Spalletti
Continue Reading