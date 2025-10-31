Spalletti-Juve, partirá subito il rinnovo contrattuale se l'allenatore dovesse raggiungere quell'obiettivo - Calcio News 24

Spalletti-Juve, pronto il rinnovo in caso di arrivo in Champions League. Ecco l’accordo stipulato

Il binomio Spalletti-Juve è ormai realtà: Luciano Spalletti è pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo con il club bianconero è ormai definito nei dettagli e potrebbe essere ufficializzato a breve. Il contratto prevede un’intesa fino a giugno 2026, con un’opzione di rinnovo automatico nel caso in cui la squadra riesca a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

La trattativa tra Spalletti e la Juve si è sviluppata in modo rapido nelle ultime settimane. Dopo un primo contatto esplorativo, la dirigenza bianconera ha deciso di puntare con decisione sull’ex commissario tecnico della Nazionale, individuato come il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico e riportare entusiasmo all’ambiente juventino. Spalletti, dal canto suo, ha accettato con convinzione, attratto dalla possibilità di misurarsi con un progetto ambizioso e da una società storica come la Juventus.

Il progetto Spalletti-Juve nasce quindi con basi solide ma con obiettivi chiari: riportare la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il tecnico toscano è conosciuto per la sua filosofia di gioco offensiva, per la cura dei dettagli e per la capacità di valorizzare il talento dei giovani. Elementi che si sposano perfettamente con la nuova visione del club, orientata verso un calcio sostenibile e moderno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha previsto nel contratto una clausola di rinnovo immediato in caso di qualificazione alla Champions League. Questo dettaglio sottolinea la fiducia della società nei confronti dell’allenatore e, allo stesso tempo, fissa un obiettivo concreto già alla prima stagione. Se Spalletti riuscirà a centrare il traguardo europeo, il legame Spalletti-Juve si estenderà automaticamente, trasformandosi da semplice accordo biennale in un progetto a lungo termine.

L’arrivo di Spalletti a Torino rappresenta anche un’importante svolta dal punto di vista emotivo e gestionale. Dopo un periodo complesso, la Juventus punta su un allenatore carismatico, capace di restituire identità e mentalità vincente alla squadra. Spalletti, dal canto suo, considera la Juve una sfida affascinante e una grande occasione di riscatto.

In definitiva, il progetto Spalletti-Juve è destinato a segnare una nuova fase nella storia bianconera: un’unione di intenti che, se supportata dai risultati, potrebbe trasformarsi in una delle collaborazioni più importanti del prossimo futuro del calcio italiano.

LEGGI LE ULTIME DELLA SERIE A