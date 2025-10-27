Spalletti Juventus, la trattativa adesso entra nel vivo: incontro imminente con il tecnico! C’è la formula del contratto, le ultimissime

Spalletti Juventus, trattativa in fase calda: atteso a breve l’incontro con l’allenatore per definire i dettagli contrattuali

La Juventus ha scelto: sarà Luciano Spalletti a guidare la panchina bianconera. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la dirigenza ha rotto gli indugi e avviato una trattativa serrata con l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, con l’obiettivo di averlo già a disposizione per la sfida di campionato contro la Cremonese.

Contratto fino al 2026, con opzione Champions

L’accordo è entrato nella fase cruciale. La Juve ha messo sul tavolo un contratto fino a giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Spalletti, campione d’Italia con il Napoli, avrebbe dato il suo assenso alla formula, restando da definire soltanto la durata dell’eventuale prolungamento (uno o due anni).

La rivincita di Spalletti

Il tecnico toscano ha grande voglia di riscatto dopo la deludente esperienza con la Nazionale. Nelle ultime settimane aveva declinato diverse proposte (tra cui Nottingham Forest, Fenerbahçe e Qatar), in attesa della chiamata giusta: quella di un top club. La Juventus, pur in un momento complicato, rappresenta l’occasione ideale per rilanciarsi.

Obiettivo Cremonese

La società bianconera vuole stringere i tempi. Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, guiderà la squadra soltanto nel turno infrasettimanale contro l’Udinese. L’obiettivo è avere Spalletti in panchina già sabato 1 novembre, nella trasferta di Cremona. Per questo, domani – martedì 28 ottobre – è previsto un incontro decisivo per limare gli ultimi dettagli e arrivare alla fumata bianca.