Spalletti Juve, arrivano le parole di Buffon: «Uomo migliore che ci possa essere sulla piazza per esperienza, carisma e autorevolezza. Su Tudor...»

Spalletti Juve, ecco le dichiarazioni di Gianluigi Buffon sulla possibile scelta dei bianconeri per la panchina dopo l’addio a Tudor

In occasione della cerimonia conclusiva per il Centenario del Corriere dello Sport, andata in scena al Teatro San Carlo di Napoli, Gianluigi Buffon – oggi capo delegazione della Nazionale italiana – ha affrontato anche un tema particolarmente suggestivo: l’ipotesi di vedere Luciano Spalletti un giorno sulla panchina della Juventus. Le sue parole:

SPALLETTI JUVENTUS – «Per lui sarebbe una scelta professionale più che giusta, è un uomo di calcio, di campo, grandissima persona e grandissimo allenatore. Spalletti è l’uomo migliore che ci possa essere sulla piazza per esperienza, carisma e autorevolezza. È la persona giusta per piazze ambiziose. Mi dispiace non vederlo su una panchina. A rispetto di tutto ciò il mio più grande dispiacere va per Tudor, compagno eccezionale».

VAR – «Penso che sia uno strumento e un ausilio unico nel suo genere, va però utilizzato nel modo migliore e in modo uniforme. Ci sono sfumature che possono essere lette in maniera diversa , ma non è colpa del Var bensì delle interpretazioni»

PLAYOFF MONDIALI – «Prima di arrivaci ci sono due partite importanti. Sono per natura positivo, ancor di più quando si fanno le cose per bene e noi le abbiamo fatte. Vincere o non vincere lo spareggio alcune volte può dipendere anche da un briciolo di fortuna: noi siamo sereni».

