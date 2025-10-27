Nuovo allenatore Juve, ecco chi guiderà i bianconeri nella sfida di Serie A contro l’Udinese. Nome a sorpresa!

Nuovo allenatore Juve: svolta in panchina! Ecco chi guiderà i bianconeri contro l’Udinese. La scelta sorprende tutti

La Juventus ha deciso: Igor Tudor non è più l’allenatore bianconero. La crisi di risultati, culminata con la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio – terzo ko consecutivo in campionato e quarta gara di fila senza reti – ha reso inevitabile l’esonero del tecnico croato.

Dopo una lunga notte di riflessioni, la dirigenza ha optato per una svolta netta, giudicando compromessa la situazione e incapace la guida tecnica di invertire la rotta. Ma il calendario non concede pause: mercoledì sera è in programma la sfida casalinga contro l’Udinese, e serviva subito una soluzione.

La panchina sarà affidata temporaneamente a Massimo Brambilla, attuale tecnico della Next Gen, già protagonista con la seconda squadra di una finale di Coppa Italia di Serie C. Il compito che lo attende è delicatissimo: in meno di 48 ore dovrà preparare un match cruciale e provare a restituire fiducia a un gruppo apparso smarrito e in piena confusione tattica.

La scelta di Brambilla è chiaramente una misura d’emergenza. Parallelamente, la società è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore: sul tavolo ci sono ipotesi diverse, dal profilo di transizione come Raffaele Palladino fino a nomi di grande spessore come Luciano Spalletti, nella speranza di salvare una stagione che rischia di trasformarsi in un fallimento.

