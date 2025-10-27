Tudor Juve, è finita! Il tecnico bianconero esonerato dopo la sconfitta contro la Lazio: a breve l’annuncio ufficiale

Tudor Juve, i bianconeri voltano pagina: non è più l’allenatore bianconero. La società ha scelto l’esonero, si attende solo il comunicato

L’esperienza di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è già arrivata al termine. Come riportato da Sky Sport, la decisione è stata presa: il tecnico croato non guiderà più i bianconeri. Si attende soltanto il comunicato ufficiale del club per sancire un esonero nell’aria da giorni, accelerato però dalla pesante sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio.

Il ko con i biancocelesti – terzo consecutivo in campionato e quarta gara di fila senza reti – ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nella “notte amara” di Roma la dirigenza ha tratto la conclusione inevitabile: la squadra è in caduta libera, senza identità e confusa tatticamente, problemi che Tudor non è riuscito a risolvere. Arrivato a marzo per sostituire Thiago Motta e dare una scossa all’ambiente, il croato non ha centrato l’obiettivo: invece di un rilancio, la crisi si è aggravata. Nonostante un contratto fino al 2027, la società ha scelto di interrompere subito il rapporto, preoccupata da risultati e classifica.

L’esonero è ormai certo, manca solo l’annuncio. La Juventus deve ora individuare rapidamente un successore, con l’Udinese già all’orizzonte mercoledì. I nomi che circolano sono quelli di Luciano Spalletti e Roberto Mancini, ipotesi affascinanti ma complicate, mentre la pista più concreta porta a Raffaele Palladino come traghettatore. Nell’immediato, la panchina potrebbe essere affidata a Brambilla della Next Gen.

Resta il nodo del contratto di Thiago Motta, ancora a bilancio, ma la dirigenza non può più permettersi di temporeggiare. Così si chiude, nel modo più rapido e amaro, il capitolo Tudor alla Juventus: un’avventura durata solo pochi mesi.

