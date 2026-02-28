Spalletti sconvolto dopo il ko col Galatasaray: ha lasciato Torino per ritrovare lucidità. Spunta il retroscena

Spalletti provato dall’eliminazione: fuga da Torino dopo il Galatasaray. Il retroscena racconta il suo stato d’animo

L’eliminazione contro il Galatasaray ha lasciato un segno profondo, al punto da spingere Luciano Spalletti a prendersi una pausa necessaria per rimettere ordine tra emozioni e pensieri. Il tecnico ha scelto di isolarsi per ventiquattro ore nella quiete di Montaione, nella sua “Rimessa”, per smaltire la delusione e recuperare energie mentali dopo una notte che lo aveva svuotato completamente. Un ritiro breve ma rigenerante, rivelato da Tuttosport, utile a ritrovare lucidità e concentrazione in vista del rush finale.

Il peso psicologico del momento era apparso evidente già all’Allianz Stadium: Spalletti, provato e scosso, aveva preferito non parlare dopo la partita, lasciando a Giorgio Chiellini il compito di presentarsi ai microfoni. Una scelta insolita, che si ripete anche oggi con Pierre Kalulu designato per la conferenza stampa. Un segnale chiaro di come il tecnico stia dosando le proprie energie comunicative, come già accaduto nei momenti più delicati della stagione, ad esempio alla vigilia della sfida con l’Inter quando toccò a Locatelli intervenire.

Rientrato a Torino, Spalletti ha ora un obiettivo preciso: conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Davanti alla Juventus si apre un mini campionato di dodici partite, a partire dalla trasferta all’Olimpico contro la Roma, che vale molto più di tre punti. In gioco ci sono prestigio, risorse economiche e la possibilità di costruire un mercato all’altezza delle ambizioni del tecnico. Nonostante la ferita europea sia ancora fresca — e nonostante gli elogi ricevuti per la prestazione contro i turchi — Spalletti è apparso determinato a trasformare la delusione in carburante per un finale di stagione che può ancora cambiare il destino bianconero.