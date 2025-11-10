Spalletti Juve, il tecnico sfrutterà la sosta per rivoluzionare i bianconeri? Possibile addio alla difesa a tre! Si riparte con questo modulo e un obiettivo: rilanciare questi due giocatori

Spalletti Juve, il tecnico pronto a rivoluzionare i bianconeri? Possibile addio alla difesa a tre ed un obiettivo: rilanciare questi due giocatori

Da normalizzare a rivoluzionare. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus ha coinciso con un periodo di emergenza totale, ma dopo i primi risultati incoraggianti (due pareggi e una vittoria) il tecnico è pronto a imprimere la sua identità alla squadra. Come riportato da Tuttosport, la sosta per le nazionali sarà il punto di partenza per la rivoluzione tattica che il nuovo allenatore bianconero ha in mente.

Spalletti cambia la Juve: la difesa a quattro come base del nuovo progetto

La prima svolta riguarda la struttura difensiva. Spalletti è “ferocemente convinto” che la rosa bianconera abbia le qualità per abbandonare la difesa a tre, marchio delle precedenti gestioni, e passare al suo sistema preferito: il 4-3-3, con possibile variante 4-2-3-1. La linea a quattro rappresenta la “pietra miliare” della nuova Juventus.

In attesa dei rientri di Gleison Bremer e Juan Cabal, il tecnico lavorerà con gli uomini a disposizione. Dopo la sosta, il recupero di Lloyd Kelly permetterà di schierare una difesa tipo con Pierre Kalulu a destra, Federico Gatti e Kelly centrali, e Andrea Cambiaso a sinistra.

Lavoro sull’attacco: Vlahovic da rilanciare, Openda da recuperare

Il nodo più complesso riguarda l’attacco. Spalletti sta valutando anche un 3-4-1-2 di transizione, con Kenan Yildiz dietro due punte, Dusan Vlahovic e Loïs Openda. Il tecnico punta a recuperare il belga, finora deludente ma ritenuto funzionale al suo gioco: “ha trovato pane per i suoi denti” avrebbe confidato lo stesso Spalletti.

Diversa la situazione di Jonathan David, che sembra scivolare indietro nelle gerarchie. Le parole del tecnico nel post-derby – «è un calciatore da quei minuti lì» – fanno pensare a una scarsa compatibilità tattica tra il canadese e Vlahovic dal primo minuto.

La “cura Spalletti” è iniziata. L’obiettivo è duplice: restituire identità alla squadra e rilanciare i suoi attaccanti smarriti. La Juventus volta pagina, pronta a ripartire da un modulo nuovo e da una filosofia di gioco più vicina alle idee del suo allenatore.