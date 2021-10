Spalletti su Totti: «Farò una serie: ‘Speriamo de morì tutti dopo»

Spalletti torna sulla serie di Totti in cui veniva criticato e rilancia: «Ne farò una anche io»

Spalletti torna a sfidare la Roma da avversario. È la prima volta dopo che era uscita la serie di Totti in cui veniva attaccato l’ex allenatore giallorosso, che però ha voluto difendere il suo ex giocatore in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Per Totti ho fatto delle cose che pensavo di non fare per nessun calciatore e le rifarei anche. Ho amato l’ambiente, ho amato Totti. Col pallone tra i piedi è il calciatore più forte che ho mai allenato, è tra i più grandi quest’era calcistica. Non voglio spoilerare la serie che farò io su Totti: il titolo è ‘Speriamo de morì tutti dopo’»