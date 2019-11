Spareggi Euro 2020: sorteggio, gironi e calendario

Gli ultimi 4 posti per gli Europei saranno decisi dai playoff che si terranno nel mese di marzo: tutto sugli spareggi Euro 2020

Le qualificazioni appena terminate hanno espresso 20 delle 24 Nazionali finaliste di Euro 2020. Le ultime 4 squadre partecipanti alla prima edizione itinerante del torneo saranno invece designate attraverso gli spareggi che si giocheranno a marzo 2020 e che saranno definiti sulla base dei piazzamenti nella Nations League 2018/2019.

Date spareggi Euro 2020

Venerdì 22 novembre 2019 sarà effettuato il sorteggio che definirà la composizione dei 4 gironi degli spareggi. Questi ultimi vivranno le semifinali il 26 marzo, mentre il 31 marzo si giocheranno le finali e si conosceranno dunque le ultime 4 Nazionali qualificate ad Euro 2020.

Quindi:

22/11/2019: Sorteggio spareggi

26/03/2020: Semifinali spareggi

31/03/2020: Finali spareggi

Per quanto riguarda gli abbinamenti all’interno dei 4 gironi, il meccanismo utilizzato sarà il seguente: la squadra classificata più in alto in ogni Lega giocherà in casa contro la quarta classificata, mentre le Nazionali classificate seconda e terza si sfideranno nell’altra semifinale (in casa della seconda).

Per determinare la sede di ciascuna delle 4 finali dei playoff sarà invece utilizzato un ulteriore sorteggio.

Stabiliti i gironi degli spareggi, sabato 30 novembre 2019 a Bucarest si terrà infine il sorteggio per definire i gironi della fase finale di Euro 2020.

Spareggi Euro 2020: i 4 gruppi

I 4 gruppi degli spareggi di Euro 2020 saranno composti ognuno da 4 squadre. Il gruppo A e il Gruppo D sono di fatto già definiti, mentre la composizione esatta del Gruppo B e del Gruppo C si conoscerà soltanto al termine del sorteggio che si terrà venerdì 22 novembre 2019.

GRUPPO A: Islanda e 3 squadre fra Bulgaria, Israele, Ungheria e Romania*

GRUPPO B: Bosnia, Slovacchia, Irlanda, Irlanda del Nord

GRUPPO C: Scozia, Norvegia, Serbia, una fra Bulgaria, Israele, Ungheria e Romania*

GRUPPO D: Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia

*Le squadre saranno inserite attraverso il sorteggio

Le 20 squadre già qualificate

Sono 20 come detto le Nazionali già certe della loro partecipazione alla fase finale di Euro 2020 per i risultati ottenuti nelle qualificazioni: