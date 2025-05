Spareggio Scudetto, Simonelli: «A oggi si giocherebbe a Milan; Roma è un ipotesi in caso succeda questo...»

Le parole di Ezio Simonelli, presidente della Lega Seria A, sul possibile spareggio per lo Scudetto tra Napoli e Inter

A margine di un convegno su sport e salute a Palazzo Pirelli, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato dell’eventuale spareggio Scudetto tra Inter e Napoli, qualora finissero a pari punti.

LE PAROLE- «Oggi lo spareggio si giocherebbe a Milano. Le regole prevedono che si disputi in casa della squadra con la miglior differenza reti. Roma è un’ipotesi solo se dovesse arrivare un provvedimento del Viminale che vieta la trasferta ai tifosi napoletani, ma al momento questo provvedimento non c’è. Se venerdì sera alle 23 ci fosse un risultato di parità in classifica, io direi che la finale si giocherà lunedì alle 20:45 allo stadio San Siro di Milano. Peccato che quest’anno questa bella idea si sia scontrata con un calendario super intenso e con una squadra come l’Inter che si gioca la finale di Champions League a Monaco di Baviera. Il 6 giugno ci sarà un’assemblea per discuterne, ma a mio modo di vedere lo spareggio va mantenuto. È una cosa bella..»