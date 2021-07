Spavento per Lozano in Nazionale, perde i sensi e finisce in ospedale – VIDEO

Nel corso di Messico-Trinidad e Tobago, Lozano si è scontrato con il portiere avversario perdendo i sensi. Il calciatore del Napoli ora sta bene, ma è stato portato d’urgenza in ospedale

Momenti di paura nel corso di Messico-Trinidad e Tobago, match d’esordio della Gold Cup. Nei primi minuti di gioco, infatti, Hirving Lozano si è scontrato con il portiere avversario Phillipp. Un contatto durissimo tra la testa del calciatore del Napoli e il ginocchio dell’estremo difensore. Ad avere la peggio il messicano che è rimasto a terra immobile e senza sensi per diversi minuti.

Lozano è stato trasportato fuori dal campo in barella e con collare e portato subito in ospedale. Le sue condizioni sono ora stabili e non dovrebbero esserci complicazioni. Il Chucky è stato operato nella notte italiana per un taglio profondo vicino all’occhio.