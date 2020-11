Spezia, ds Meluso: «Pobega? Il Milan ha voluto il controriscatto»

Il direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso ha commentato il momento di forma di Tommaso Pobega, di proprietà del Milan

Mauro Meluso, direttore sportivo dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Tommaso Pobega.

«Pobega è in un momento magico e di questo siamo felici. Siamo molto contenti, ma lo saremmo stati di più se il Milan ci avesse concesso un diritto di riscatto libero senza il controriscatto. Il Milan e il suo ds Massara sanno bene che è un giocatore di prospettiva e per questo non hanno voluto mollarlo definitivamente».