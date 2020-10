Spezia, Maggiore è tornato negativo al Covid: il comunicato

Buone notizie per lo Spezia e il tecnico Vincenzo Italiano: Giulio Maggiore è tornato negativo al Coronavirus

Ottime notizie per lo Spezia e il tecnico Vincenzo Italiano. Giulio Maggiore è tornato negativo al Coronavirus. Il comunicato.

«Buone notizie per Giulio Maggiore, che è ufficialmente risultato negativo al termine della quarantena obbligatoria dopo aver contratto il Covid-19 e che nei prossimi giorni dovrà sostenere le visite mediche di rito, seguite da una ripresa graduale monitorata per poter rientrare in gruppo».