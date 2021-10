Spezia, Manaj: «Con la Sampdoria vogliamo vincere. Motta allenatore preparato»

L’attaccante dello Spezia Rey Manaj ha parlato in vista del derby contro la Sampdoria

Rey Manaj, attaccante dello Spezia, in una intervista a La Nazione ha parlato in vista del derby contro la Sampdoria.

PARTITA – «Il derby con la Samp? Vogliamo vincerlo. Dovremo andare al Ferraris a fare la nostra partita, con lo spirito giusto. Dovremo andare in campo dando il cento per cento, curando anche i piccoli dettagli. Nel mondo del calcio la voglia di arrivare è spesso determinante, bisognerà avere più fame degli avversari. Noi siamo un gruppo giovane, non abbiamo tanta esperienza, ma con lo spirito giusto sono certo che ci potremo togliere tante soddisfazioni».

LEADER – «Il leader è il gruppo che è davvero molto unito e viaggia tutto dalla stessa parte. Poi ci sono giocatori che già nello scorso campionato hanno fatto molto bene e un pubblico che ci sostiene e ci aiuta».

THIAGO MOTTA – «Mister Motta è un tecnico preparato che cerca sempre di dare il massimo anche in allenamento e fuori dal campo. Assomiglia a Setien per come prepara le partite a livello di intensità. Setien voleva che si desse cento per cento anche negli allenamenti».

