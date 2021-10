Spezia, Provedel: «Si poteva fare di più. Gli abbiamo dato una mano»

Ivan Provedel, portiere dello Spezia, ha commentato così la sconfitta con la Sampdoria: le sue dichiarazioni a Sky Sport

Ivan Provedel, portiere dello Spezia, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per 2-1 subita contro la Sampdoria. Ecco le sue parole nel post partita.

SCONFITTA – «Sono dispiaciuto per la sconfitta, potevamo fare molto meglio. Cercheremo di farci perdonare già nel turno infrasettimanale. Il mio lavoro con Thiago Motta? In base alla situazione di gioco e al posizionamento dei compagni cerco di essere di supporto, dando una mano sia in fase di possesso sia in quella di non possesso. Credo poi che gli abbiamo dato anche una mano in più».

THIAGO MOTTA – «Come sta andando il passaggio da Italiano a Motta? Sono allenatori diversi e tanti giocatori diversi. Siamo una squadra giovane e dobbiamo sempre fare qualcosa in più. Non possiamo aspettare e ripartire».