Spezia Sampdoria, Foti valuta due soluzioni tattiche in vista della sfida con Donadoni

Verso Spezia Sampdoria: Foti al bivio tattico, due moduli per affrontare gli uomini di Donadoni. Le ultimissime notizie

La vigilia della Sampdoria è segnata da un’incertezza tattica in vista del derby ligure di domenica contro lo Spezia di Roberto Donadoni. Salvatore Foti si trova infatti di fronte a un bivio strategico, con due moduli principali al centro delle valutazioni per una sfida che può rivelarsi cruciale nel cammino in Serie B.

Il 3-5-2 collaudato Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, la prima opzione resta il consolidato 3-5-2. Una retroguardia composta da Riccio, Hadzikadunic e Vulikic garantirebbe solidità, mentre in mezzo al campo Henderson, Bellemo e Barak formerebbero un reparto di qualità e dinamismo. Sulle corsie laterali spazio a Cherubini e Giordano, con l’attacco affidato alla coppia Coda-Pafundi, mix di esperienza e talento. Una scelta che darebbe densità al centro e due terminali offensivi puri.

L’alternativa più offensiva: il 3-4-2-1 Non manca però la tentazione di un assetto più propositivo: il 3-4-2-1. La difesa rimarrebbe invariata, ma la trequarti assumerebbe un ruolo centrale con Pafundi e Cherubini alle spalle dell’unica punta Coda. A centrocampo, Venuti prenderebbe il posto dello squalificato Depaoli sulla fascia destra, chiamato a garantire spinta e copertura in un ruolo chiave.

La scelta finale La decisione spetterà a Foti e al suo staff, chiamati a bilanciare la necessità di contenere la manovra dello Spezia con l’esigenza di sfruttare al meglio il potenziale offensivo doriano. Il derby ligure, oltre a essere una sfida di grande rivalità, rappresenta un banco di prova fondamentale per entrambe le squadre, alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone calde della classifica

LEGGI ANCHE – Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

