Sampdoria, ottavo ko in stagione per i blucerchiati. Gregucci: «Dovremo cambiare registro e cercare di essere più pericolosi!»

Sampdoria, ottava sconfitta in stagione per i blucerchiati nella sfida contro lo Spezia. Gregucci: «Dovremo cambiare registro»

È stata una serata difficile per i tifosi blucerchiati. La Sampdoria ha incassato una pesante sconfitta nel derby ligure, cadendo 1-0 al “Picco” contro lo Spezia nella 14ª giornata di Serie B. Un risultato che non solo lascia ferite profonde sul piano emotivo, ma complica ulteriormente la situazione di classifica del club doriano.

Artistico decide la sfida

Come spesso accade nei derby, la partita è stata intensa e combattuta. A spezzare l’equilibrio ci ha pensato l’attaccante Artistico, che al 50° minuto ha trovato il guizzo vincente, superando la difesa doriana e firmando il gol decisivo. Una rete che ha gelato la Sampdoria e il tecnico Angelo Gregucci, incapaci di reagire nel prosieguo del match.

Classifica da incubo

La sconfitta pesa come un macigno: con zero punti aggiunti al bottino, la Sampdoria scivola nuovamente all’ultimo posto della Serie B, ferma a quota 10 punti. Ancora più allarmante è il dato complessivo: otto sconfitte in appena quattordici giornate, un ruolino di marcia insostenibile per una società con la storia e le ambizioni del Doria.

Necessità di svolta

Il bilancio negativo evidenzia una crisi profonda e la necessità di un cambio di rotta immediato. La Sampdoria dovrà ritrovare compattezza e orgoglio per uscire da una situazione che rischia di compromettere seriamente il futuro stagionale.

ANALISI SPEZIA-SAMPDORIA – «E’ un peccato perché nel primo tempo potevamo essere molto più pericolosi. Il fare gol in questo momento è un problema, è un qualcosa su cui dovremo lavorare moltissimo. Negli ultimi 15 minuti più sei di recupero abbiamo avuto in campo tutto il potenziale offensivo a nostra disposizione. In questo momento facciamo fatica a dare forza, spinta e determinazione alle nostre azioni offensive. Queste vanno a naufragare a venti metri dalla porta avversaria».

PRIMO TEMPO E EPISODIO DEL GOL – «Il primo tempo è stato sotto controllo, abbiamo creato poco, facendo solo qualche tiro con poca pericolosità e con poco indice di riuscire ad andare a far male. Poi per noi l’episodio è duro da analizzare, su questo fondamentale noi ci abbiamo perso tanto tempo perché la squadra ha preso tanti gol su palla inattiva».

COSE DA CAMBIARE – «Dovremo cambiare registro e cercare di essere più pericolosi! Oltre questo cercare di evitare di essere così fragili sulle palle inattive».

INFORTUNATI E STERILITA’ OFFENTIVA – «Stiamo recuperando dei giocatori, è vero. Ora dobbiamo riportarli in condizione più veloce possibile, questo perchè – al netto di chi recuperiamo – abbiamo bisogno di fare punti. E’ un peccato oggi perché questa gara lascia tanta amarezza, anzi, sono molto arrabbiato. Questa partita andava portata a casa o almeno portare a casa un punto, non siamo pericolosi! Cerchiamo di evitare le minime sbavature perché mi sembra che per gli altri sia facilissimo violare la nostra porta e invece noi di là facciamo fatica!».

