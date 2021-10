Spezia, Thiago Motta a rischio: summit con il presidente Platek

Summit in casa Spezia tra il presidente Platek, il ds Riccardo Pecini e l’allenatore Thiago Motta: la situazione

Ore di riflessione in casa Spezia per il futuro di Thiago Motta. L’allenatore delle Aquile incontrerà domani, nella sede ligure del club, il presidente Philip Platek e il direttore sportivo Riccardo Pecini per analizzare le prestazioni della squadra nelle prime sette giornate di Serie A.

L’obiettivo è quello di verificare se esiste ancora una linea comune tra club e tecnico in vista del futuro. Thiago Motta resta a rischio, ma al momento non è stata ancora presa in considerazione un’alternativa per la panchina.