Spezia, Thiago Motta: «Rammarico per il pareggio ma c’è fiducia»

Thiago Motta, mister dello Spezia, ha analizzato il pareggio nel derby contro il Genoa nel post partita: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Thiago Motta ha analizzato il pareggio tra Spezia e Genoa.

PARTITA – «Nel primo tempo la partita è stata piuttosto bloccata, non siamo riusciti a creare superiorità numerica, ma loro hanno difeso bene. C’è rammarico perché abbiamo creato tanto e non abbiamo chiuso prima la partita, ma sono fiducioso per il tipo di atteggiamento e il gioco. La nostra autostima crescerà ancora».

COLLEY – «Sono contento che abbia segnato, è un ragazzo molto serio e professionale, si è ripreso bene dall’infortunio e tutto quello che sta facendo se lo merita».