Spinelli, domani la firma con il Genoa

Nuovo arrivo al Genoa dopo l’ufficialità di Kouame dal Cittadella. Domani sarà il giorno della firma di Claudio Spinelli, attaccante argentino in arrivo dal Tigre.

Genoa molto attivo sul mercato in queste ultime ore. Dopo aver ufficializzato nel pomeriggio l’arrivo di Kouame dal Cittadella, il club ligure ha chiuso l’acquisto dell’attaccante argentino Claudio Spinelli dal Tigre.

Il giocatore argentino Spinelli, già a Genoa per le visite mediche firmerà il contratto con la squadra rossoblù dopo l’accordo raggiunto con il Tigre per 3,5 milioni lordi. Il club sudamericano riceverà il 20% della futura eventuale rivendita del giocatore da parte del Genoa.

Centravanti di ruolo molto giovane visto che è nato nel 1997, Spinelli ha sempre giocato con il Tigre sin dalle giovanili, ma nella scorsa stagione è stato girato in prestito al San Martin dove ha giocato un totale di 9 partite segnando ben 5 gol.

Arriva in Italia al Genoa, ma potrebbe anche non rimanere in Serie A, visto che la squadra rossoblù potrebbe girarlo in prestito a qualche altro club.