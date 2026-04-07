Sporting Arsenal 0-1: lampo al fotofinish di Havertz, i Gunners di Arteta sbancano il fortino dell’Alvalade

Sporting Arsenal 0-1: come è andata la sfida, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2025/26

La delicata sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League sorride alla formazione inglese. Allo Stadio José Alvalade di Lisbona, l’attesissimo match Sporting-Arsenal si conclude sul punteggio di 0-1, grazie a una rete pesantissima arrivata in piena zona Cesarini. Una vittoria estremamente sofferta e strappata con i denti dagli uomini di Mikel Arteta, bravi a resistere al forcing dei portoghesi e a colpire nel momento più critico.

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Primo tempo: grande equilibrio e due traverse

La prima frazione di gioco è un concentrato di tattica, fiammate improvvise ed episodi sfortunati. L’equilibrio regna sovrano, ma le occasioni da rete non mancano affatto. Già al 7′ minuto, i padroni di casa spaventano i londinesi: un tiro velenoso dal limite dell’area di Maximiliano Araujo si stampa clamorosamente sulla traversa. La replica dei Gunners è però tempestiva e al 16′ è Noni Madueke a pareggiare il conto dei legni, centrando a sua volta la traversa direttamente dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

Ripresa: il VAR annulla su Zubimendi, infortunio per Odegaard

Nel secondo tempo la gara vive il suo primo vero colpo di scena al 63′. Lo spagnolo Martin Zubimendi infila il pallone all’angolino basso di sinistra con una gran botta, scatenando l’esultanza inglese. Tuttavia, l’arbitro Daniel Siebert, dopo il check della tecnologia, gela gli ospiti: il gol dell’Arsenal viene annullato dal VAR per un fuorigioco a inizio azione. Poco dopo (70′), piove sul bagnato per Arteta: Martin Odegaard è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, lasciando il posto a Kai Havertz.

Il finale: i miracoli di Raya e il gol vittoria di Havertz

Negli ultimi dieci minuti, lo Sporting si riversa in avanti alla ricerca del vantaggio. All’83’ e all’87’, il portiere David Raya si traveste da assoluto supereroe, neutralizzando con due parate prodigiose i tentativi a botta sicura di Geny Catamo e Luis Suarez.

Quando lo 0-0 sembra ormai scolpito sulla pietra, al 90+1′ arriva la spietata zampata inglese: Gabriel Martinelli confeziona un assist al bacio all’interno dell’area per il subentrato Kai Havertz. L’attaccante tedesco non trema e, con freddezza glaciale, piazza il pallone all’angolino basso, siglando il definitivo 0-1. Un colpo da ko che indirizza pesantemente la qualificazione verso Londra.