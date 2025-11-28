Squalifica folle per Veron in Argentina! L’Estudiantes protesta e da le spalle Rosario Central durante il ‘”Pasillo de honor”: il ds fermato per 6 mesi!

Squalifica folle per Veron in Argentina! Il ds dell’Estudiantes fermato per 6 mesi per la protesta contro l’AFA durante il ‘”Pasillo de honor” al Rosario Central

Il presidente dell’Estudiantes, Juan Sebastián Verón, è stato sospeso per sei mesi dall’Associazione Calcistica Argentina (AFA) dopo essersi rifiutato di eseguire il tradizionale “Pasillo de honor” ai nuovi campioni del Rosario Central. La decisione è arrivata in seguito alla protesta inscenata prima del match, quando i giocatori si sono schierati per il pasillo di rito ma si sono voltati di spalle al passaggio degli avversari.

L’ex centrocampista di Parma, Lazio e Inter aveva contestato apertamente la proclamazione del Rosario come “campione del campionato”, definizione introdotta dopo una recente modifica regolamentare della AFA. Il nuovo sistema prevede infatti l’assegnazione di un trofeo alla squadra che ottiene più punti complessivi tra Apertura e Clausura, inaugurando sin da subito il trofeo a favore della squadra di Di Maria, novità che Verón ha contestato ritenendola poco coerente con la tradizione calcistica argentina.

La protesta, portata avanti insieme alla squadra, non è passata inosservata: l’AFA ha deciso di infliggere a Verón una sospensione da tutte le attività calcistiche per sei mesi, mentre i calciatori coinvolti sono stati puniti con due giornate di squalifica da scontare nella prossima stagione sportiva.

Nonostante le sanzioni, l’Estudiantes prosegue la propria corsa nel Clausura: sabato affronterà il Central Córdoba nei quarti di finale. Al termine dell’anno, come previsto dal nuovo format, i campioni dell’Apertura, il Platense, sfideranno i vincitori del Clausura nel Champions Trophy, la competizione che chiude ufficialmente la stagione calcistica argentina.

