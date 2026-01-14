Squalifica Conte, l’ira di De Laurentiis dopo lo stop del Giudice Sportivo al tecnico del Napoli: la mossa del presidente dei partenopei

Il post-partita di Inter-Napoli continua a generare tensioni altissime in casa partenopea. La sfida di San Siro, conclusasi tra le polemiche, ha lasciato strascichi pesanti, culminati nel duro provvedimento del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea nei confronti di Antonio Conte. Una sanzione che non è stata digerita da Aurelio De Laurentiis: il presidente del club campano, rientrato ieri in città, avrebbe accolto con profonda irritazione la decisione, manifestando tutto il suo disappunto per il trattamento riservato al proprio tesserato.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, i margini di manovra per una difesa legale appaiono minimi. Il patron azzurro sta analizzando le carte con i suoi legali in queste ore frenetiche, ma la strada del ricorso sembra sbarrata da un referto che lascia ben pochi appigli giuridici. Contro il tecnico salentino si è mosso quello che il quotidiano definisce un vero e proprio “plotone di esecuzione”: le accuse, infatti, non provengono solo dal direttore di gara e dal quarto ufficiale, ma sono state corroborate in maniera decisiva dalle segnalazioni degli ispettori della Procura Federale presenti a bordo campo.

Di fronte a un quadro accusatorio così dettagliato e blindato, le speranze di ottenere uno sconto di pena sono ridotte al lumicino. Nonostante la rabbia della dirigenza per quanto accaduto contro i Nerazzurri, il Napoli potrebbe essere costretto ad accettare il verdetto senza ulteriori battaglie, prendendo atto di una situazione che rischia di privare la panchina della sua guida in un momento cruciale della stagione.