Squalifica Mandragora, l’Udinese non ci sta: «Perplessi, ci vuole equità»

Confermato il turno di stop per il centrocampista dell’Udinese. Squalifica Mandragora: ecco il comunicato del club friulano

Rolando Mandragora è stato squalificato per una giornata per bestemmia. Il centrocampista salterà la trasferta di Firenze contro la Fiorentina per un’espressione blasfema proferita nel finale di Udinese–Samp, match vinto dai friulani per 1-0. L’Udinese ha fatto ricorso ma la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del club bianconero. La decisione non è piaciuta all’Udinese che ha espresso il suo malcontento con un comunicato ufficiale.

Questa la nota del club dei Pozzo. I friulani chiedono equità di trattamento, o tutti o nessuno: «Udinese Calcio prende atto della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale di rigettare il ricorso in relazione al caso del proprio tesserato Rolando Mandragora, ed è perplessa e preoccupata per tale scelta, che rispetta ma non condivide. Udinese auspica che vengano d’ora in avanti adottate misure e controlli precisi sul tema, e siano operate analoghe valutazioni per ogni futura imprecazione dei giocatori in campo, al fine di garantire simmetria ed equità di trattamento».