Squalificati Serie A, guai seri per la Lazio. Il direttore Fabiani rischia grosso

Si attende il responso ufficiale per capire come verrà punito il dirigente della Lazio dopo ciò che è successo con il Bologna

Tanta attesa in casa Lazio per capire cosa rischia Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, reo di essere sceso in campo alla fine del primo tempo. Una mossa che senz’altro verrà punito, come riportato anche dal Corriere dello Sport.

Nella giornata odierna arriverà le decisione del Giudice Sportivo che prenderà spunto dal referto stilato dall’arbitro Maresca e dal parere della Procura. Fabiani è già stato informato di una possibile lunga squalifica e con lui anche Alberto Bianchi, club manager della Lazio, sarebbe sotto la lente della giustizia sportivo per proteste reiterate verso l’arbitro. Nessun rischio l’allenatore Maurizio Sarri e i calciatori.