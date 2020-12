Stadio San Paolo intitolato a Maradona? I sacerdoti di Napoli protestano

I sacerdoti di Napoli non ci stanno e protestano contro l’intitolazione dello stadio San Paolo a Diego Armando Maradona

Non tutti sono d’accordo nell’intitolare lo stadio San Paolo di Napoli al compianto Diego Armando Maradona. Come riporta Il Mattino don Salvatore Giuliano, parroco della basilica di San Giovanni Maggiore, ha deciso di inviare una lettera al cardinale Sepe per provare a contrastare questa decisione.

«Lo stadio San Paolo resti al Santo che ci ha portato Gesù! Sento con umiltà la grande responsabilità di dirvelo». Tutti d’accordo su un punto no ai colpi di spugna, ok al San Paolo di Maradona così come a Milano c’è il San Siro – Meazza”. Il Consiglio dei decani potrebbe valutare la proposta della doppia titolazione, e poi passarla ai presbiteri: «Il giusto compromesso per salvare la fede e onorare il campione»