Si è conclusa la stagione 2024/25: i top e i flop della stagione europea: il riscatto degli esterni e degli esuli dello United, male le milanesi

Si è conclusa la stagione 2024/25 ed è tempo di bilanci nel calcio europeo. Di seguito alcuni dei top e dei flop del calcio europeo scelti da Goal.com

TOP – IL RITORNO GLI ESTERNI D’ATTACCO

È tornato il dribbling, ed è uno spettacolo.

Yamal, Barcola, Saka, Raphinha, Doué e Kavara… il calcio si è riaperto sulle fasce, dopo anni di omologazione “guardiolista”. PSG e Luis Enrique ne hanno fatto religione. Addio al numero 10, bentornati esterni saltauomo.

FLOP – L’ILLUSIONE CHE I SOLDI NON BASTINO

Il Chelsea ha vinto, ma a che prezzo?

Palmer, Enzo, Caicedo: talento ce n’è, ma resta l’amaro in bocca. La proprietà ha aggirato regolamenti e gonfiato il mercato con contratti infiniti e “bomb squads” per liberarsi degli esuberi. È la dimostrazione che, alla fine, se tiri abbastanza m***a al muro, qualcosa resta attaccato.

FLOP – MILAN

Cinque derby senza perdere, tutto il resto da dimenticare.

Ottavi in campionato, umiliati in Coppa Italia, tre allenatori cambiati e una dirigenza nel caos. RedBird ha ereditato uno Scudetto e l’ha smontato pezzo per pezzo. La tifoseria è stanca: “Liberate il Milan da questa agonia.”

TOP – GLI ESILIATI DALLO UNITED

Andarsene da Old Trafford fa miracoli.

Sancho segna in finale con il Chelsea. Wan-Bissaka risorge al West Ham. Rashford si rilancia all’Aston Villa. Atony rinato al Real Betis. McTominay addirittura MVP della Serie A con gol scudetto in rovesciata. E Cunha che fa? Firma con lo United. Coraggioso o incosciente?

FLOP – MBAPPÉ

Real Madrid lo prende per dominare. Risultato: stagione a mani vuote.

Mbappé vince la Scarpa d’Oro ma destabilizza una squadra che aveva appena fatto il double. Bellingham e Vinicius giù di tono, Ancelotti senza risposte, e Xabi Alonso chiamato per rifondare. Scommessa sbagliata?

TOP – HARRY KANE

Finalmente un trofeo – e non uno qualsiasi.

Scudetto con il Bayern dopo un anno complicato. Kane ha fatto sempre il suo: gol, leadership, costanza. Ora nessuno potrà più dire che “non ha mai vinto nulla”.

FLOP – INTER

Fine ciclo con fragore.

Tre over 36 in campo, una finale Champions persa male, e zero titoli dopo sogni di triplete. Inzaghi ha offerte per andarsene, la squadra va rifatta da zero. Marotta, è il tuo momento.

TOP – I TIFOSI AFFAMATI DI TROFEI

Il 2024-25 ha risarcito tante attese.

Liverpool ha festeggiato finalmente un titolo ad Anfield dopo quello del 2020 a porte chiuse. Crystal Palace ha alzato la prima coppa della sua storia. E a Wembley, pure il Newcastle ha scritto la sua favola. Il calcio, ogni tanto, sa ancora sorprendere. Il Tottenham è tornato a vincere un torneo dopo 17 anni con l’Europa League. Fuori dal regno unito da segnalare la Coppa Italia del Bologna e quella di Olanda del Go Ahead Eagles.