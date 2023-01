STATS – Feyenoord primo anche nei dribbling, l’Ajax è in difficoltà

I campioni d’Olanda stanno attraversando un momento difficile: l’Ajax non vince più da prima del Qatar e il Feyenoord ne ha approfittato per innescare un allungo, arrivando a maturare 4 punti di vantaggio sull’Az Alkmaar.

Fin a un certo punto, la squadra di Rotterdam era apparsa regolare ma non frizzante. Da quando ha colto l’occasione del primato approfittando di rallentamenti e passi falsi della concorrenza, è apparsa frizzante. Segna di più, chiude le gare nel primo tempo (vedi col Groningen domenica scorsa), ha segnato come nessun altro nelle ultime 5 gare.

La dimostrazione della brillantezza del Feyenoord è data anche dalla leadership nella classifica dei dribbling, arte in cui eccelle Dilrosun.

Nella Top Ten Eredivisie le big ci sono tutte, disseminate a una certa distanza: 4° il Psv (ma senza Gakpo potrebbe scendere drasticamente), 9° il Twente, 10° l’AZ Alkmaar. Spicca proprio l’assenza dell’Ajax, confinato a uno strano tredicesimo posto, considerando la qualità di Kudus (il migliore tra i suoi) e dell’intero parco attaccanti (non più così brillante, però, come nella prima parte di stagione. Il calendario mette in cartellone proprio Feyenoord-Ajax domenica alle 14,30. E anche alla luce di queste statistiche sarà una gara tutta da vedere (su MolaTv).