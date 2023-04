STATS – Juventus: Cuadrado è un giocatore in declino?

Tutti i numeri delle prestazioni di Juan Cuadrado, esterno colombiano di proprietà della Juventus. I dettagli

Ultimamente si è parlato molto di Cuadrado in termini contraddittori. Se volete. Tutto è perfettamente riassunto per l’appunto in Juventus-Inter. Come spesso è successo in stagione, ha fatto una gara a due facce, facendo fatica nella prima parte dell’incontro e poi trovando l’energia giusta per emergere nella ripresa. La duplicità dei comportamenti si è vista negli episodi clou: la rete dell’1-0 è perfettamente annoverabile alla tradizione che lo vuole puntualmente in gol contro l’Inter, succedeva persino prima della Juventus. E poi, però, le scene da far-west del finale, con relativo rosso, le 3 giornate di squalifica, i comportamenti non degni per un giocatore dalla sua esperienza. Perché poi stiamo parlando di un veterano, di uno di quelli che ha messo la maglia delle 300 presenze allo Juventus Museum, da 8 anni instancabile nel correre lungo la fascia. Rispetto all’anno scorso, si può parlare del “solito” Cuadrado o emerge qualche segnale di flessione? Vediamo le statistiche fin qui maturate.

In Serie A l’anno scorso Cuadrado è sceso in campo 33 volte, una quota che a 10 gare dalla fine non può più toccare. Finora identici gli ingressi in campo, mentre ha già superato il livello delle sostituzioni: evidentemente Allegri lo vede bisognoso di prendere fiato e lo leva anzitempo dal campo con maggiore frequenza. Come si vede, la percentuale della titolarità è decisamente inferiore, per ora si attesta su un 13 punti in meno, un dato significativo di una progressiva marginalità del suo contributo. Fin qui i numeri. Che non lo segnalano particolarmente nervoso: vero, è stato espulso una volta, ma i gialli accumulati finora sono un terzo di quelli guadagnati nello scorso torneo. Quanto alla valutazioni sulla qualità, qui si entra nel merito delle opinioni personali sulla valutazioni. Guardando le pagelle, in questa stagione il Panita ha brillato esclusivamente in una gara, il derby di ritorno (un altro match dove “sente” la tradizione e interviene positivamente). Nel 2021-22 furono decisamente di più i 7 in pagella, a cominciare dalla gara d’esordio a Udine, dove fu lui a firmare il secondo gol di un campionato che poi la Juventus avrebbe vissuto in un continuo inseguimento: quel giorno Cuadrado apparve imprendibile e tale lo è stato ancora in diverse occasioni. Gli anni si fanno sentire, forse c’è anche questo nella rabbia che si scarica dopo il fischio finale.