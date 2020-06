Stepinski non si perde d’animo: «Vedrete, mi conquisterò il Verona»

Mariusz Stepinski ha parlato su Instagram del rapporto con Juric e della voglia di conquistarsi l’Hellas Verona

JURIC – «Mi ha insegnato a sacrificarmi per la squadra, i movimenti offensivi, diversi accorgimenti tecnici. Ho imparato tante cose come giocare per la squadra, come sacrificarsi per il gruppo. Ce lo sta mettendo in testa il mister ed è il segreto del nostro successo. All’inizio mi è mancato il gol, ma per me è già passato, io guardo avanti. Juric preferisce che i gol vengano distribuiti tra più giocatori, gli piace il gioco di squadra. A Verona sto bene, spero di restarci a lungo».

RIPRESA CAMPIONATO – «Penso sempre di partita in partita: per porsi obiettivi a lungo termine occorre andare step by step. Dobbiamo pensare a vincere col Cagliari, poi vedremo cosa succederà al termine della stagione. Da marzo a giugno i valori possono essere cambiati non solo a livello individuale, ma anche a livello di squadra. Secondo me vincerà chi avrà più concentrazione, più voglia di vincere. Non bisogna pensare all’assenza dei tifosi, dobbiamo cercare di non disperdere energie. Dobbiamo prepararci in funzione del nostro obiettivo e proseguire la strada che abbiamo iniziato, perché tutti ricorderanno come finiremo il campionato. Dovremo essere tutti in forma, perché la gente dimentica in fretta».