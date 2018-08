Scende il monte ingaggi del club rossoblù. Stipendi Genoa 2018/2019: risultati importanti per il presidente Preziosi

Prosegue il mercato virtuoso del Genoa che si è presentato ai nastri di partenza con un monte ingaggi ridotto rispetto all’anno scorso e con una rosa più asciutta. Gli stipendi del Genoa versione 2017/2018 si attestavano attorno ai 32,4 milioni di euro mentre il monte ingaggi del Genoa 2018/2019 è sceso di circa 3 milioni di euro, attestandosi attorno ai 29,2 milioni attuale. Un monte ingaggi che può ridursi sensibilmente con le possibili partenze di Gianluca Lapadula, appena riscattato dal Milan per 11 milioni, giocatore più pagato con 1,5 milioni di euro a stagione garantiti ma finito ai margini del progetto (al momento è dietro a Piatek, Favilli, Pandev e Kouamé), e Omeonga. Il Genoa ha sfoltito la rosa passando dai 29 giocatori della passata stagione ai 27 attuali, ma potrebbe ridurla ulteriormente quest’oggi, giorno di chiusura dei principali mercati esteri.

I rossoblù si sono liberati di ingaggi pesanti come ad esempio quello di Mattia Perin (1,1 milioni) e Izzo (1) e hanno lasciato andare giocatori come Veloso e Gentiletti che percepivano 800mila euro a stagione, o come Taarabt (1 milione). Il più pagato, come detto, è Lapadula con 1,5 milioni di euro netti a stagione mentre lo scorso anno il giocatore con lo stipendio più alto era Bertolacci (2 milioni). Dietro Lapa c’è Mimmo Criscito con 1,2 milioni di euro: l’ex Zenit guadagnava più del doppio in Russia e avrebbe potuto guadagnare circa il triplo della somma percepita in rossoblù se avesse detto di sì alla corte dell’Inter. Ingaggi importanti per i giocatori arrivati a parametro zero: Sandro (1,1 milioni), Romulo (1 milione), Marchetti (700mila euro), seguiti da Favilli (700mila euro) e Radu (600mila) e Lisandro Lopez (900mila euro). Romero e Vodisek sono i meno pagati con circa 200mila euro all’anno, seguiti da Omeonga e Dalmonte con 250 mila euro a stagione.