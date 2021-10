Striscione contro Donnarumma, ultras Milan: «Uomo di m***a» – FOTO

Non è passato inosservato lo striscione dedicato a Gianluigi Donnarumma in vista del suo ritorno a Milano per la partita con la Nazionale

Gianluigi Donnarumma tornerà a Milano per giocare la partita di Nations League dell’Italia contro la Spagna. Accoglienza non esattamente calorosa quella dei tifosi, che hanno appeso uno striscione contro il portiere ex Milan.

Ecco cosa c’è scritto: «Donnarumma, a Milano non sarai più il benvenuto. Uomo di m*****».

“Spero che San Siro non mi fischi”. A occhio #Donnarumma spera male pic.twitter.com/DEYn8XQyyU — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 5, 2021

