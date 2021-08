Striscione tifosi Sampdoria: la posizione sulla riapertura degli stadi

I tifosi della Sampdoria hanno esposto uno striscione fuori dallo stadio Fortunati di Pavia, prima dell’amichevole tra blucerchiati e Verona

I tifosi della Sampdoria hanno esposto uno striscione fuori dallo stadio Fortunati di Pavia, prima dell’amichevole tra blucerchiati e Verona.

«Per noi non è ancora il momento, rientreremo solo al 100%», questa la frase scritta dagli Ultras Tito Cucchiaroni in segno di protesta contro la decisione del Governo di riaprire gli stadi in Serie A solo al 50% della loro capienza.

