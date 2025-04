Suarez, la rivelazione del Pistolero: «Nel 2012 volevo andare alla Juve: ecco come e chi mi convinse a rimanere»

Le parole di Luis Suarez, che rivela un retroscena di mercato legato alla Juve: «Nel 2012 volevo giocare per loro, ma poi…»

Luis Suarez, attaccante dell’Inter Miami in cui gioca al fianco di Messi, suo ex compagno anche al Barcellona, ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata allo streamer Davoo Xeneize che nel 2012 fu molto vicino a trasferirsi alla Juve. Di seguito le sue parole.

RETROSCENA MERCATO E SCELTE DI CARRIERA – «Nel 2012 volevo andare alla Juventus ma Brendan Rodgers mi convinse a restare, con le sue idee di calcio».

L’INFLUENZA DI GERRARD – «Volevo andare perché giocavano ogni anno in Champions, ma un giorno, durante un allenamento, venne Gerrard, e per me è uno dei top assoluti, e mi disse: ‘Ascoltami, anche io stavo per andare al Real Madrid e in altri posti, ma la decisione migliore è che tu resti quest’anno, perché andare all’Arsenal non ti aiuterà affatto nella tua carriera. Se resti, l’anno prossimo deciderai se andare al Bayern Monaco, al Real Madrid o al Barcelona’. Quel giorno tornai a casa piangendo e dissi a mia moglie che sarei rimasto».

ADDIO AL BARCELLONA – «L’ho sofferto molto, ma per qualche motivo doveva succedere, non vivo nel rancore né nel passato. Sentivo di poter continuare a dare qualcosa al club e che ero all’altezza di ciò che chiedevano».