Super League: possibile esclusione dalle coppe per Juventus e Milan

La UEFA prepara le sanzioni per i club che hanno aderito al progetto della Super League: esclusione dalle coppe per Juventus e Milan

La UEFA avrebbe deciso di escludere dalle coppe, per le prossime due stagioni, i club che hanno aderito al progetto della Super League. Salve le società che hanno fatto pubblica ammenda.

Come riportato da ESPN, sanzioni in arrivo per Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona. Proseguono, invece, le trattative tra il presidente Aleksander Ceferin e l’Inter.