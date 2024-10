Supercoppa Italiana, le DATE ufficiali della competizione

Ecco quando giocheranno Inter, Atalanta, Juventus e Milan per quanto riguarda la Supercoppa Italiana

La Lega Serie A ha annunciato le date delle due semifinali di Supercoppa italiana vale a dir Inter–Atalanta e Juventus–Milan. La prima semifinale si disputerà giovedì 2 gennaio mentre la seconda venerdì 3 gennaio. Ecco il comunicato ufficiale:

COMUNICATO – «La 37ª edizione del Torneo si svolgerà a Riyadh e come lo scorso anno si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (2 – 3 gennaio 2025) e la Finale il 6 gennaio 2025.I Club che si contenderanno la EA Sports FC Supercup saranno la Società Campione d’Italia 2023/2024 (F.C. Internazionale), la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 (Juventus F.C.), la seconda classificata in Campionato nella stagione 2023/2024 (A.C. Milan) e la finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa (Atalanta B.C.).La prima Semifinale sarà Inter – Atalanta (giovedì 2 gennaio 2025), la seconda Juventus – Milan (venerdì 3 gennaio 2025). La Finale tra le vincenti delle Semifinali si disputerà lunedì 6 gennaio 2025.

La Coppa sarà assegnata nell’innovativa “Kingdom Arena”, il più moderno impianto multi sport al coperto di tutto il Middle East e Nord Africa. La venue è dotata delle tecnologie più avanzate sia a livello di ripresa televisiva sia per l`ingegneria del suono e light design.Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 160 Paesi del mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione.Il Regolamento della competizione sarà reso noto nei prossimi giorni».