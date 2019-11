Supercoppa Italiana, libero accesso per le donne allo stadio

Supercoppa Italiana, per la prima volta non ci saranno distinzioni di genere per entrare allo stadio di Riad, per Juventus-Lazio

La Supercoppa Italiana a Riad riesce a portare una grossa conquista per quanto riguarda i diritti umani. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per la prima volta allo stadio di Riad saranno ammesse le donne, senza distinzioni di genere.

Juventus–Lazio in Arabia Saudita è riuscita ad ottenere un grande risultato, che riguarda anche lo sport, ma si espande anche al livello dei diritti umani.